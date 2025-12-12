Обе модели основаны на графическом процессоре Navi 48, включают 32 ГБ памяти и имеют пассивное охлаждение

Компания AMD расширила линейку профессиональных видеокарт Radeon AI PRO R9000 двумя новыми моделями для рабочих станций на базе архитектуры RDNA 4 - Radeon AI PRO R9700S и Radeon AI Pro R9600D. Они присоединяются к существующему ускорителю Radeon AI Pro R9700 и включают всё те же 32 ГБ памяти GDDR6 на 256-разрядной шине с 64 МБ кэш-памяти Infinity и поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x16.

Radeon AI PRO R9700S оснащен той же конфигурацией чипа Navi 48, что и стандартный R9700. Он оснащен 64 вычислительными блоками и 4096 потоковыми процессорами с тактовой частотой 2350 МГц с ускорением до 2920 МГц. Максимальная производительность FP32 достигает 47,8 Тфлопс. Плата имеет номинальную мощность 300 Вт и питается через один разъем 12V-2x6. Буква S в основном означает изменение компоновки. Вместо активного охлаждения, как у большинства плат R9700, новая R9700S выполнена в виде пассивно охлаждаемой карты. Такая конструкция подходит для компактных стоек, где системные вентиляторы обеспечивают достаточный поток воздуха, а несколько графических процессоров расположены близко друг к другу. В остальном характеристики ускорителей идентичны.

Radeon AI PRO R9600D также основана на чипе Navi 48 но количество вычислительных блоков и потоковых процессоров снижено до 48 и 3072 соответственно, сохраняя при этом те же 32 ГБ памяти GDDR6, 256-разрядный интерфейс, 64 МБ кэш-памяти Infinity и пропускную способность памяти в 640 ГБ/с. AMD планирует увеличить частоту до 2020 МГц при целевой мощности платы в 150 Вт и производительности до 24,8 Тфлопс FP32. В целом конфигурация соответствует модели Radeon RX 9700 GRE, представленной для китайского рынка, но в Radeon AI PRO R9600D объем памяти удвоен.

Все три видеокарты Radeon AI PRO R9000 оснащены четырьмя выходами DisplayPort 2.1a и дополнительной поддержкой ECC под управлением Linux, а управление ими осуществляется с помощью AMD Software PRO Edition и полной интеграцией с ROCm.