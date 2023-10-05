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Новые драйверы Intel повышают производительность видеокарт серии Arc до 119%
Это касается игр, использующих DirectX11 и DirectX12

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 Intel выпустила очередное крупное обновление графических драйверов для своих видеокарт Arc серии A, добавляющее следующую порцию улучшений производительности для двух десятков новых и старых игр, использующих API DirectX12 и DirectX11. Некоторые улучшения производительности не столь значительны, как хотелось бы, но многие игры получили значительный прирост производительности, например, максимальное количество кадров в секунду в игре Deus Ex: Human Revolution увеличилось на невероятные 119%.

 Список улучшений драйверов Intel включает повышение производительности на 19% в Forza Motorsport в разрешении 1440p, повышение производительности на 27% в Resident Evil 4 в разрешении 1080p с RT, повышение производительности на 12% в The Last Of Us Part 1 в разрешении 1080p, на 9% в War Thunder, на 37% в Payday 3 в режиме Ultra и разрешении 1080p, на 5% в Naraka: Bladepoint в разрешении 1080p, на 32% в Tom Clancy's Rainbow Six Siege в режиме 1080p Ultra, на 7% в Final Fantasy XIV Online в режиме 1080p Ultra, на 42% в Age of Empires 2: Definite Edition в режиме 1080p Ultra, на 88% в Call of Duty: Black Ops 3 в режиме 1080p Ultra и других.

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 Улучшения драйверов Intel на этот раз впечатляют, но при условии, если вы не играете ни в одну из перечисленных игр. Вероятно, что в других тайтлах игроки не увидят никаких изменений по сравнению с предыдущими драйверами. Эта работа во многом основывается на постоянных целевых улучшениях Intel, в рамках которых игры вносятся в список оптимизированного кода DX11 после тестирования стабильности и производительности.

 Предыдущее крупное обновление, выпущенное Intel, привело к повышению производительности в среднем на 19% в 11 играх, причем повышение производительности варьировалось от 5% до 33%. Благодаря новому последнему обновлению драйвера Intel почти удвоила количество оптимизированных игр, обеспечив среднее улучшение производительности на 29% в целом, а улучшение производительности в конкретных играх варьируется от 5% до 119%.

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 Видеокарты Intel серии Arc A, и в частности Arc A750, продаются сейчас по довольно конкурентоспособным ценам. Графические ускорители Intel особенно впечатляют на рынке недорогих моделей, где ArcA750 часто можно найти всего за 200 долларов. Конечно, Intel не собирается останавливаться на достигнутом, и драйверам еще есть куда развиваться.

#intel #видеокарты #драйверы #intel arc #видеокарты intel #directx 12 #intel arc a750 #directx 11 #directx12 #драйверы для видеокарт
Источник: tomshardware.com
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