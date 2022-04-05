Обновления затронут баланс техники и расположение объектов на игровых картах

Несмотря на ужасный старти тысячи жалоб игроков на все составляющие игры, от интерфейса до баланса карт и экипировки, EA не спешит отказываться от поддержки проекта. Студия-разработчик игры, DICE, уже внесла ряд важных изменений (вроде возвращения в игру меню-списка игроков), однако существенные изменения только на подходе.

реклама

В сообщении в блоге на сайте игры Адам Фриман, комьюнити-менеджер из EA, написал о ряде поправок , которые вносятся (или рассматриваются к введению) в игровые карты. Теперь, когда у команды есть несколько месяцев фидбека, она может анализировать, что сработало, а что нет, и может обоснованно вносить такие изменения, как добавление дополнительных укрытий для пехоты и создание новых путей между точками.

Некоторые из таких поправок будут включать в себя небольшие изменения, например, изменения высоты некоторых объектов на карте, в то время как другие будут довольно масштабными, например, удаление целых частей карты или введение новых массивных построек.Наряду с редактурой карт, DICE также будет вносить изменения в поведение и баланс техники:"Мы уменьшим количество наземного и воздушного транспорта, который может быть использован одновременно в боях 128 на 128, до 2-х в каждой категории. Это значит, что максимальное число танков или, например, вертолётов с обеих сторон в ходе битвы не сможет превысить 4-х единиц вместо 6-ти, как это было раньше.Мы также продлим срок респавна всей техники с 60 до 120 секунд.Кроме того, как мы уже говорили, MD540 Nightbird будет перемещён из класса транспортных в класс ударных (боевых) вертолетов, а MC5 Bolte будет переведен в класс ударных машин (вместо пассажирского транспорта)."





анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Остаётся насущным вопрос о том, когда стоит ожидать все изменения? DICE сообщают, что некоторые из них появятся в ближайшее время, в то время как другие части будут доступны только через несколько месяцев, поскольку 1-й сезон не начнется до лета, не говоря уже о 2-м. Вот что представители компании сообщают о порядке введения правок:



"Сегодня мы обсудили некоторые изменения, которые внесем не только в карты, но и в игровой процесс, например, как часто или сколько техники вы будете видеть на поле боя.



Первые изменения, которые мы внесем, касаются игрового процесса и доступности транспортных средств, и они будут готовы в следующем обновлении. После этого вы начнете видеть первые обновления, касающиеся наполнения карт, мест появления базы, а также укрытий и зон прямой видимости в Kaleidoscope и Renewal. Эти изменения будут введены в течение первого сезона, и по мере приближения к запуску этих обновлений мы сможем поделиться всеми подробностями.



Сейчас мы начинаем вносить как балансные, так и визуальные изменения во все наши карты, чтобы игроки чувствовали себя на них комфортно. Для этого требуется много работы, поэтому вы можете ожидать, что мы начнем больше обсуждать эти обновления в течение 1-го сезона, а сами изменения будут введены вместе со стартом 2-го сезона."