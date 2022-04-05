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DICE сообщила о готовящихся исправлениях для Battlefield 2042
Обновления затронут баланс техники и расположение объектов на игровых картах
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Несмотря на ужасный старт Battlefield 2042 и тысячи жалоб игроков на все составляющие игры, от интерфейса до баланса карт и экипировки, EA не спешит отказываться от поддержки проекта. Студия-разработчик игры, DICE, уже внесла ряд важных изменений (вроде возвращения в игру меню-списка игроков), однако существенные изменения только на подходе.

В сообщении в блоге на сайте игры Адам Фриман, комьюнити-менеджер из EA, написал о ряде поправок, которые вносятся (или рассматриваются к введению) в игровые карты. Теперь, когда у команды есть несколько месяцев фидбека, она может анализировать, что сработало, а что нет, и может обоснованно вносить такие изменения, как добавление дополнительных укрытий для пехоты и создание новых путей между точками.

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Некоторые из таких поправок будут включать в себя небольшие изменения, например, изменения высоты некоторых объектов на карте, в то время как другие будут довольно масштабными, например, удаление целых частей карты или введение новых массивных построек.

Наряду с редактурой карт, DICE также будет вносить изменения в поведение и баланс техники:

"Мы уменьшим количество наземного и воздушного транспорта, который может быть использован одновременно в боях 128 на 128, до 2-х в каждой категории. Это значит, что максимальное число танков или, например, вертолётов с обеих сторон в ходе битвы не сможет превысить 4-х единиц вместо 6-ти, как это было раньше.

Мы также продлим срок респавна всей техники с 60 до 120 секунд.

Кроме того, как мы уже говорили, MD540 Nightbird будет перемещён из класса транспортных в класс ударных (боевых) вертолетов, а MC5 Bolte будет переведен в класс ударных машин (вместо пассажирского транспорта)."


Остаётся насущным вопрос о том, когда стоит ожидать все изменения? DICE сообщают, что некоторые из них появятся в ближайшее время, в то время как другие части будут доступны только через несколько месяцев, поскольку 1-й сезон не начнется до лета, не говоря уже о 2-м. Вот что представители компании сообщают о порядке введения правок:
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"Сегодня мы обсудили некоторые изменения, которые внесем не только в карты, но и в игровой процесс, например, как часто или сколько техники вы будете видеть на поле боя.

Первые изменения, которые мы внесем, касаются игрового процесса и доступности транспортных средств, и они будут готовы в следующем обновлении. После этого вы начнете видеть первые обновления, касающиеся наполнения карт, мест появления базы, а также укрытий и зон прямой видимости в Kaleidoscope и Renewal. Эти изменения будут введены в течение первого сезона, и по мере приближения к запуску этих обновлений мы сможем поделиться всеми подробностями.

Сейчас мы начинаем вносить как балансные, так и визуальные изменения во все наши карты, чтобы игроки чувствовали себя на них комфортно. Для этого требуется много работы, поэтому вы можете ожидать, что мы начнем больше обсуждать эти обновления в течение 1-го сезона, а сами изменения будут введены вместе со стартом 2-го сезона."

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