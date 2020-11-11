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Известная китайская компания-производитель Huawei готовится представить очередную новинку в виде мощного динамика Smart Speaker с функцией голосового управления.

Согласно последним инсайдам, модель получит интеллектуального помощника, а вместе с ним камеру и сенсорный дисплей, пригодный для воспроизведения видеоконтента и веб-серфинга. Непосредственно под экраном будет размещен сам динамик, защищенный перфорированной секцией.

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Там же будет располагаться универсальный круглый регулятор, при помощи которого можно выполнять практически любые настроечные действия, начиная с изменения уровня громкости и заканчивая навигацией по плейлисту.

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Кроме того, производитель предусматривает возможность синхронизации колонки с другими гаджетами, подключенными к системе «Умный дом». А судя по тому, что корпус динамика будет укомплектован ручкой-переноской, он сможет работать не только от сети, но и в автономном режиме.

Единственный момент, требующий разъяснений, сводится к стоимости продукции, но об этом станет известно только в ходе ее официальной презентации, которая вероятнее всего уже не за горами, судя по высокому спросу на продукцию этого сегмента.