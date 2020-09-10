В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
В лаборатории экспертов Tom's Hardware попала эталонная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition. Предлагаем осмотреть новинку от "зеленых" совместно с западными коллегами!
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Как показано на фотографии, оригинальная видеокарта будет поставляться именно в такой простой, но стильной упаковке.
Раскрыв коробку, нас встречает красавица Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - ребра на радиаторе не очень хрупкие и не склонны изгибаться, как заявляют Tom's Hardware.
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По мнению экспертов Tom's Hardware,система охлаждения передовой видеокарты Nvidia претерпела изменения, которые лишь улучшат охлаждение видеокарты и позволят с легкость отводить заявленные 320 ватт тепла. Nvidia также заявляет, что карты будут работать тише, даже при рассеивании большего количества тепла.
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Физически RTX 3080 FE почти на дюйм длиннее RTX 2080 FE. Он также немного тяжелее - эксперты Tom's Hardware взвесили 2080 FE, ее вес составил 1260 г. Масса же RTX 3080 FE составила 1355 г. Что примерно на 30 г тяжелее, чем Titan RTX, RTX 2080 Ti и RTX 2080 Super, если вам важна данная информация.
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Эксперты Tom's Hardware выяснили, что разборка новых карт Founders Edition будет немного сложнее, чем этот процесс происходил на предыдущих моделях. Процесс усложнился из-за изменений в конструкции платы и охлаждения. Это потенциально может вызвать неудобство у тех, кто хочет заменить воздушную систему охлаждения на водоблок, хотя, если вы планируете это сделать, это все еще возможно.
Также вам не стоит беспокоиться о смене блока питания! Компания Nvidia позаботилась о вас, положив в комплект переходник на питание 12-pin!
Если же вам нужна мощная видеокарта здесь и сейчас, но недорого, советуем обратить свое внимание на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, которые стали доступны уже сейчас по сниженным ценам, не смотря на курс рубля. Видеокарты Turing будут дешеветь не смотря на падение рубля.
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