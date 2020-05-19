Названа видеокарта-конкурент GPU Sony PlayStation 5, которую уже давно можно купить в рознице
Всего несколько дней назад Epic Games продемонстрировали свою новую демоверсию движка Unreal Engine 5 , которая поразила нас своей впечатляющей графикой. Демоверсия работала на AMD RDNA - GPU PlayStation 5 (PS5), графика выглядела просто сногсшибательно, особенно, если учесть, что это всего лишь консоль. И это было как нельзя вовремя, чтобы уже началась разгораться новая консольная война - PS5 против Xbox Series X.
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Но как насчет лучших игровых ПК?Разве демонстрация возможностей Unreal доказала, что консоли наконец-то стали флагманами игровой индустрии? Мы бы еще не рассчитывали на это. В свете демоверсии Unreal Engine 5, о которой сейчас говорит каждый геймер, есть все еще повод, чтобы остаться ПК-геймером.
рекламаТехнического директор Epic Games Ким Либрери (Kim Libreri) говорит, что впечатляющая демоверсия будет работать «очень хорошо» на ПК с видеокартами Nvidia GeForce RTX 2070 Super . Вам также понадобится хороший NVMe SSD (в PS5 также есть SSD). Это значит, что данная карта - самый прямой конкурент по производительности GPU PS 5.
Учитывая, что PS5 имеет чуть более 10 TFlops производительности GPU, а RTX 2070 Super имеет 9 TFlops, мы считаем, что RtX 2070 Super действительно достаточно для запуска Nanite на 1440p и 30 fps, как это было на PS5.
рекламаПройдет довольно много времени, прежде чем мы увидим первые игры на основе Unreal Engine 5. Но, надеемся, к тому времени, когда это произойдет, появится больше видеокарт, способных работать на новом игровом движке, и минимальная требуемая спецификация железа будет более доступной для среднего геймера, выбравшего ПК, как лучшую игровую платформу. Почему только консольные геймеры должны получать удовольствие?
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