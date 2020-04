Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие игроки задаются вопросом, как улучшить графику в любимых играх? Например в таких, как Ведьмак 3, TES: Online, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и других.

Прошло шесть лет с момента выхода TES: Online и даже при максимальных настройках графики на ПК, эта MMO начинает выглядеть немного устаревшей по сравнению с последними AAA проектами для компьютеров и консолей. Тоже касается и любимого всеми Ведьмака.

К счастью, в Elder Scrolls Online все еще есть способы значительно улучшить графику. Предустановки ReShade были доступны уже в течение многих лет, но теперь мы можем добавить к ним псевдотрассировку лучей, что по итогу дает гораздо более впечатляющие результаты, как вы можете увидеть в тестовом видео, сделанным блогером Digital Dreams.





Специалисты с западного ресурса смогли проверить эти предустановки в игре и подтверждают существенную разницу. Блогер Digital Dreams обычно делится своими предустановками в этом документе Google , поэтому периодически проверяйте, если вы хотите получить такую же картинку для Elder Scrolls Online.

Также стоит напомнить, что блогер-энтузиас Digital Dreams уже испытывал такую своеобразную, пусть и фейковую, трассировку лучей в Witcher 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и других играх. Предустановки к этим играм вы уже можете найти в открытом доступе, в выложенном документе





Стоит напомнить, что RTGI-шейдер Pascal Gilcher все еще находится в бета-версии (версия 0.10), и вам нужно будет подписаться на Patreon создателя за 5 долларов в месяц, чтобы получить его. И тогда вы сможете значительно прокачать уровень графики в своих любимых играх.