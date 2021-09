Вспоминаем Wolfenstein II: The New Colossus. Часть вторая. Америка свободна

Wolfenstein II: The New Colossus - долгожданное продолжение Wolfenstein: The New Order от MachineGames. В захваченной нацистами Америке вы отыщете выживших лидеров сопротивления, сразитесь с нацистами, соберете крутой арсенал и овладеете новыми способностями.