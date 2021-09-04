Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Совсем недавно я рассказывал про игры S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty WWII, Battlefield 1, Battlefield V. Если пропустили – можете ознакомиться.

реклама

Это продолжение статьи по игре Wolfenstein II: The New Colossus. Первая часть тут.





анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Когда революционеры попадают на лодку, Суперчудила радуется работающему туалету. В каких условиях нужно жить, чтобы кланяться унитазу?

Наш Би Джей на попутках попадает в Розуэлл. Как он сюда добрался через КПП нацистов между штатами - непонятно. Напялил на себя костюм пожарного и все: незаметный Hitman, и насрать на то, что его рожа с надписью «разыскивается» висит на больших плакатах. Неужели ни у кого из нацистов не вызывает подозрение пожарный, который по улицам ходит с огнетушителем (внутри которого спрятана ядерная бомба).

реклама





У нациков даже беспилотники проверяют документы у жителей Соединенных Штатов, а у нашего Бласковича никто ничего не проверил. Но зато, когда он заходит в кафе Суперчудилы, сюда же за ним заходит комендант нацистов и проверяет у нашего Билли документы, задавая при этом идиотские вопросы. Когда этот фашист узнает нашего главного героя, Суперчудила посылает ему пулю в жбан, и никто не услышал выстрела в этом кафе, хотя должны были - пистолет без глушителя.





После Розуэлла Бласкович решает посетить свое старое ранчо, в котором его будет поджидать отец. Выясняется, что батя стал стукачом, когда нацисты захватили Америку. Он сдавал всех евреев, которые жили в округе, нацистам. За это нацисты вознаградили его большим ранчо, но также он сдал им свою жену, то есть маманьку нашего главного героя. Так как папаша даже в почетном возрасте является мудаком, Бласкович его быстро выпиливает. Наш герой посещает свой родной дом, вспоминает негритянскую девочку с аналогичным именем Билли. Интересно то, что дом заброшен уже 10 лет, во всех комнатах разбиты окна и растет трава, но при этом в доме стоит телефон с работающей линией связи. Батька успевает позвонить нацистам, и они захватывают Бласковича на ранчо.

реклама





Следующая кат-сцена нам демонстрирует публичную казнь, которую нацики решили провести недалеко от Монумента Славы и даже в этой кат-сцене Ирина отрубает голову с третьего удара. Вот она безвыходная ситуация, казалось бы, все, конец игры. Но даже после того, как Бласковичу отрубили голову, он все равно выживает. Сет придумал гениальный план, как можно спасти его голову. Дрон ловит голову и скидывает муляж. Удачное совпадение, правда откуда он знал, что именно туда голову выкинут, а не посадят на какой-нибудь кол. Голову подключили к электричеству, засунули в банку с водой и все, мозг выжил. После к голове прикрепляют тело суперсолдата, захваченного в Париже.





Затем нужно найти в Нью-Йорке досье на Хортона – лидера сопротивления штата Луизиана. На какой хрен нужно отправлять Бласковича в Нью-Йорк, если и так известно, что Хортон находится в Новом Орлеане.

реклама

Затем игра дает дополнительную активность – убивать нацистских офицеров на уже пройденных локациях. После встречи с Хортоном он предлагает Би Джею оседлать перепрограммированного панзерхаунда, плюющегося огнем. И пока Бласкович отвлекает нацистов, катаясь на этом панзерхаунде, сжигая всех упырей вокруг, Хортон и его кенты успели свалить на подлодку.





Хоротон предлагает гоп-стопнуть Аусмерцер (летающая крепость генерала Ирене Энгель), ибо там есть сервер, который отвечает за всю робототехнику нацистов в Америке, но коды доступа к этому серверу находятся на другой планете, а если точнее на Венере. Но как попасть на Венеру? А не беда, на помощь приходит телевизор. По ящику нам сказали, что в ближайшее время будут снимать документальный фильм про Бласковича. Наш герой перехватывает актера, забирает его документы и летит вместо него на Венеру.

Прилетев на Венеру Бласковича сразу тащат на кастинг к другим актером. На самом кастинге актеров присутствует Гитлер. Он представлен здесь параноиком, и даже убивает одного из актеров, подумав, что тот является евреем. В этой сцене есть небольшая развилка – если отвечать не по сценарию – Адольф нас застрелит. Если отвечать правильно – останемся в живых и сможем запинать Гитлера до смерти, после чего нас расстреляют. Для продолжения игры надо отвечать правильно и не трогать валяющегося на полу Адольфа.





Пока Энгель дает интервью в Голливуде для телевидения, Би Джей вместе с Аней высаживаются на Аусмерцер. Нацисты, которые охраняли эту крепость, даже не додумались своему генералу сообщить, что на их крепость напали и пытаются отключить систему защиты. В итоге Энгель до сих пор сидит и болтает по ящику. В эпилоге банда Бласковича проникает в телестудию, находит Энгель и убивает ее. Такой халтуры трудно было ожидать. Никакого финального боя с боссом, просто подойди и нажми одну кнопку.





В последней сцене нам показывают, как Хортон агитирует зрителей зомбоящика на американскую революцию. Бласкович снимает с трупа Ирины кольцо своей матери и делает предложение Ане.

Складывается ощущение, будто сама игра на две третьих повествования просто обрывается. Что нам мешало показать еще один уровень, где Бласкович находит Гитлера и убивает его.





Но после финальных титров игра не заканчивается. Остаются еще задания машины Энигма. Каждый раз убивая офицера вы получаете карточки. Накопив их достаточно, можно открыть дополнительные миссии на устранение нацистов на уже пройденных картах. Но карты отличаются от сюжетных. Например, в Розуэлл мы попадаем ночью, и у нас будет шанс обследовать подвал Суперчудилы, который по сюжету мы видели только в кат-сцене. Вернувшись на ранчо Бласковичей мы обнаружим, что нацисты устроили там съемочную площадку для фильма о Би Джее, и для этого полностью восстановили и отреставрировали дом. Вернувшись на кастинг в кабинет Гитлера, мы просто увидим, что все прибрано, хотя едва заметные следы от блевотины фюрера остались на ковре.





Но и на этом игра не заканчивается. К игре вышло три (+ один рекламный) дополнительных эпизода, причем довольно длинных. Вероятно число три связано с тем, что в каждом из эпизодов нашего нового героя заставляют пользоваться одной из трех супер способностей Бласковича – силовые скобы для проламывания стен, сжимающий корсет для пролезания в узких воздуховодах, боевые ходули для проникновения на высокие преграды.

Нулевой эпизод является как бы пробником остальных трех, мы последовательно вживаемся в роль каждого из трех персонажей.





В первом эпизоде мы играем за Джо Сталлиона, бывшего футболиста. Нам доведется сбежать из тюрьмы, прокатиться на огнедышащей собаке Панзерхаунд, уничтожить фашиста на Венере. На всех локациях нам придется проламывать стены своим телом, используя одну из способностей Бласковича.





Во втором эпизоде мы играем за шпионку Вэлиант, которая хочет отомстить трем нацистам, повинным в смерти ее мужа. За первой целью мы отправимся в штаб Гестапо, за второй на киностудию «Парагон», а за третьей полетим на Луну на базу «Гамма». В этом эпизоде у нашей героини вторая сверхспособность Бласковича – пролезать в узкие ходы.





В третьем эпизоде старый вояка Капитан Вилкинз пытается уничтожить оружие «Черное солнце». С самого начала нам выдают ходули, ибо без них по уровням никак не пройти. Все три локации закрытые. Из особенностей – убийство финального босса, генерала Шварца, очень похоже обставлено, как и убийство Энгель Бласковицем в конце сюжета основной игры.

Расскажите, как вам понравилась эта игра?



