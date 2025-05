Разработчики South of Midnight подтверждают свободу выбора технологий внутри Xbox Game Studios

В интервью порталу Game Developer основатель студии Compulsion Games Гийом Провост, которая недавно выпустила игру South of Midnight при поддержке Microsoft, поделился информацией о подходе корпорации к внедрению технологий генеративного искусственного интеллекта. Он отметил, что ни одно из подразделений Xbox Game Studios не обязано применять ИИ-инструменты в процессе создания игр.

Microsoft действительно сотрудничает с Inworld AI и разрабатывает решения для автоматизации части задач в геймдеве, однако, по словам Провоста, это не навязывается внутренними правилами компании. В частности, его студия делает упор на ручную работу и художественную составляющую, что противоречит массовому использованию генеративных технологий. Такой подход заложен в самой культуре команды, которая создаёт проекты, близкие к авторскому видению.

Он также добавил, что использование ИИ может быть полезным на ранних этапах разработки - например, для генерации черновиков сценариев или создания предварительных версий концептов. Однако в финальные продукты такие элементы попадают редко. Основная работа всё равно остаётся за людьми, что важно для сохранения стиля и уникальности проектов.

South of Midnight, последняя игра студии, уже достигла отметки в миллион игроков. Это стало возможным благодаря наличию в сервисе Game Pass, принадлежащем Microsoft. Для студии, известной своими проектами Contrast и We Happy Few, такой результат стал важным шагом вперёд, несмотря на то, что игра ещё не получила широкого признания критиков.