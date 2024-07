В океане были найдены часы Apple Watch, которые провели там более года, благодаря функции Find My, которая работает на всех устройствах Apple.

Часы Apple Watch были найдены в океане спустя год после пропажи благодаря функции Find My. Это подтверждает не только долговечность часов, но и надежность функции Apple Find My. Сохранность часов впечатляющая, учитывая их качественную работу и внешний вид. Один из пользователей поделился историей о том, как его Apple Watch исчезли во время сеанса дайвинга в Карибском море и были найдены благодаря функции Find My. Часы возвращены владельцу в идеальном состоянии, и он выразил благодарность человеку, который их нашел, а также компании Apple за создание такого прочного и функционального устройства.

реклама

Apple Watch прославились своей долговечностью и способностью выживать в экстремальных условиях. Они могут удержать свои функции даже под водой, что иллюстрируется этой конкретной историей. Носимые часы имеют сертификацию водонепроницаемости до 50 метров и могут выдержать длительное погружение.

История о спасении часов из океана является лишь одной из множества подобных историй, которые подтверждают не только высокую производительность Apple Watch, но и их уникальные возможности.