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ddr22
Бывший разработчик Bungie Дэн Гниади возглавил разработку следующей части Halo
Он хочет вернуть "Ковенанту его бомбу".

Как сообщил юрубер 'Rebs Gaming', студия Halo компании Microsoft 343 Industries наняла нового ведущего игрового дизайнера еще в апреле этого года. Хотя опыт работы Гниади в 343 не содержит никаких подробностей об этой игре Halo, есть упоминание, которое может заинтересовать фанатов Halo. В резюме на Linkedin говорится, что он занимался режиссурой игры в Halo.

 

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До работы в 343 Industries Гниади занимал должность ведущего геймдизайнера в Creative Assembly компании Sega, где он работал над Hyenas. До прихода в Creative Assembly Гниади занимал различные должности в Bungie, в том числе был продюсером оригинальной Destiny и ее расширений, а также Destiny 2 и ее первого расширения - The Curse of Osiris. Помимо роли продюсера, почти десятилетний ветеран Bungie работал в качестве геймдизайнера над Destiny 2: Warmind, Forsaken, оружейной мастерской Black Armory, Season of the Drifter, Shadowkeep и Beyond Light.

Microsoft пока официально не подтвердила выход новой части Halo, но в конце прошлого года один из журналистов заявил, что 343 Industries активно работает над новой частью на движке Unreal Engine. Что я могу сказать, так это то, что у них есть команда в 343 Industries, которая работает над следующей кампанией Halo, - сказал главный редактор Seasoned Gaming Айнс. Это часть той реструктуризации, которая занимается созданием следующего поколения Halo на UE".

Несколько месяцев назад в резюме бывшего арт-директора 343 Industries упоминалась работа над следующей Halo. Как сообщалось тогда, новая Halo вполне может быть на Unreal Engine 5.

#halo
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