Он хочет вернуть "Ковенанту его бомбу".

Как сообщил юрубер 'Rebs Gaming', студия Halo компании Microsoft 343 Industries наняла нового ведущего игрового дизайнера еще в апреле этого года. Хотя опыт работы Гниади в 343 не содержит никаких подробностей об этой игре Halo, есть упоминание, которое может заинтересовать фанатов Halo. В резюме на Linkedin говорится, что он занимался режиссурой игры в Halo.

До работы в 343 Industries Гниади занимал должность ведущего геймдизайнера в Creative Assembly компании Sega, где он работал над Hyenas. До прихода в Creative Assembly Гниади занимал различные должности в Bungie, в том числе был продюсером оригинальной Destiny и ее расширений, а также Destiny 2 и ее первого расширения - The Curse of Osiris. Помимо роли продюсера, почти десятилетний ветеран Bungie работал в качестве геймдизайнера над Destiny 2: Warmind, Forsaken, оружейной мастерской Black Armory, Season of the Drifter, Shadowkeep и Beyond Light.

Microsoft пока официально не подтвердила выход новой части Halo, но в конце прошлого года один из журналистов заявил, что 343 Industries активно работает над новой частью на движке Unreal Engine. Что я могу сказать, так это то, что у них есть команда в 343 Industries, которая работает над следующей кампанией Halo, - сказал главный редактор Seasoned Gaming Айнс. Это часть той реструктуризации, которая занимается созданием следующего поколения Halo на UE".

Несколько месяцев назад в резюме бывшего арт-директора 343 Industries упоминалась работа над следующей Halo. Как сообщалось тогда, новая Halo вполне может быть на Unreal Engine 5.