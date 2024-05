В течение первых четырех дней после выхода игры на ПК, Ghost of Tsushima DIRECTOR's CUT привлекла 77 тысяч пользователей, превзойдя пиковую посещаемость игры God of War от Sony Santa Monica, которая составила 75 тысяч.

Игра Ghost of Tsushima DIRECTOR's CUT, которая недавно вышла на ПК, уже установила новый рекорд одновременной посещаемости для однопользовательских игр Sony на платформе Steam. В течение неполных четырех дней игра привлекла 77 тысяч пользователей, обходя такие популярные игры, как God of War от Sony Santa Monica. Хотя Ghost of Tsushima не достигла пика одновременных игроков сетевой игры Helldivers 2, она все же показала отличные результаты для одиночной игры.

Отзывы пользователей также были положительными, с 88% положительных оценок. Игра также предлагает различные технологии, такие как NVIDIA DLSS Super Resolution, AMD FSR Frame Generation и Intel XeSS, что позволяет игрокам настроить графику на своем ПК.

Ghost of Tsushima - это игра с открытым миром, великолепным воссозданием феодальной Японии и хорошо прописанными персонажами и сюжетом. Игра получила коммерческий успех, продав около 10 миллионов копий за первые два года после релиза. Она также получила зеленый свет для экранизации режиссером Чад Стахелски.