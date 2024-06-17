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Bublik1
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
Сроки выхода The Elder Scrolls VI до сих пор не определены.

The Elder Scrolls V: Skyrim вышла в далёком 2011 году и быстро приобрела статус культовой. Геймеры получили огромный виртуальный мир, путешествовать по которому можно без дополнительных загрузок. С выходом масштабных дополнений игровой мир стал ещё больше, ну а энтузиасты находили секреты и пасхалки ещё много лет после официального релиза. Если заглянуть на популярные порталы моддеров, то можно убедиться в том, что The Elder Scrolls V: Skyrim уже много лет остаётся самой популярной игрой среди энтузиастов. Существует бесконечное количество кастомного оружия, брони и аксессуаров. При желании можно заменить текстуры главных героев, получить доступ к более качественной графике. Перечислять модификации можно долго, ведь существуют амбициозные проекты, авторы которых сделали игровую вселенную ещё шире, добавляя новые квесты, персонажей и даже территории. The Elder Scrolls V: Skyrim ещё долго будет будоражить умы геймеров, ну а выход следующей части задерживается. 

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6 лет назад Bethesda официально анонсирована выход The Elder Scrolls VI, но с тех пор была крайне скупа на подробности. Информации о проекте всё ещё мало, ну а на днях исполнительный продюсер Bethesda Game Studios сделал неожиданное заявление. По словам Тодда Говарда, новая игра будет отличаться от того, к чему привыкли фанаты популярной РПГ. Подробности Тодд предпочёл оставить за скобками, но намекнул, что имеет личные предпочтения. Оказывается, было бы неплохо, если бы The Elder Scrolls VI стала игрой-сервисом, что по душе самому Говарду. Исполнительный продюсер Bethesda Game Studios видит в таком подходе массу плюсов, о чём он рассказал блогеру MrMattyPlays. По словам Тодда, довольны будет прежде всего геймеры, ведь за счёт специфики игр-сервисов разработчики смогут постоянно добавлять новый контент, поддерживая высокий интерес среди сообщества. Кроме того, игра сможет постоянно развиваться, ну а это принесёт не только расширения виртуального мира, но и улучшенную графику. В качестве яркого примера приводится Fallout 76, которая выполнена в стиле игры-сервиса. К сожалению господин Говард забывает уточнить, что долгое время проект был провальным. Был момент, когда студия и вовсе хотела избавиться от балласта в виде Fallout 76, но в итоге всё же пошла на некоторые уступки геймерам. Даже сегодня игру нельзя назвать успешной, не говоря уже о том, что никто не мешает разработчикам поддерживать любою игру несколько лет после релиза. 

Дополнения могут быть платными и бесплатными, но попытка вынудить геймеров платить фиксированную стоимость раз в месяц вызовет однозначно негативную реакцию у сообщества. Известно, что Fallout 76 провалилась, а до сих пор неясно, удалось ли за 6 лет окупить сильно раздутый бюджет. При этом игра вышла в ущерб одиночным проектам, каждый из которых становился хитом и приносил Bethesda огромную прибыль. Лавры онлайн-версии ГТА5 не дают покоя многим разработчикам, но пока ни у кого не получилось превратить нацеленную на одиночное прохождение РПГ в сервис для сотен тысяч и миллионов геймеров. В пример можно привести Starfield, разработка которой длилась слишком долго, а в итоге игра была холодно воспринята сообществом. Многие критики отмечают, что огромный мир по большей части однотипный, а на поиск уникальных сценариев уходит слишком много времени. Геймеры всё ещё продолжают играть в Starfield, но в данном случае речь о сервисной форме оплаты не идёт. Starfield получает обновления, а попытки превратить The Elder Scrolls VI в игру по подписке, вызывают острое негативное отношение со стороны сообщества. 

Что до даты релиза, то мнения инсайдеров на эту тему расходятся. Если отталкиваться от намёков со стороны Тодда Говарда, то раньше 2028 года новый проект ожидать не стоит. Starfield вышла в 2023, ну а исполнительный продюсер Bethesda Game Studios полагает, что разработчикам потребуется не меньше пяти лет. Студия известна тем, что подходит к каждому проекту основательно, а инсайдеры и вовсе считают, что ждать The Elder Scrolls VI раньше 2029 и даже 2030 года не приходится. Разработка шедевра находится на ранних стадиях, ну а в итоге игра может разочаровать фанатов серии. Вообще, если уж на то пошло, то к этому моменту фанатов может и вовсе не остаться. Как уже указывалось выше, The Elder Scrolls V вышла в 2011, ну а перерыв в 17-20 лет не пойдёт на пользу серии. Многие из тех, кто ожидал выхода продолжения, повзрослели, родили собственных детей и слишком перегружены работой. В теории, Bethesda Game Studios может продать этим людям очередную игру-сервис, но добиться высокой популярности уже не получится. Ниже вы можете увидеть официальный релиз The Elder Scrolls VI, случившийся больше 6 лет назад. 



#bethesda #the elder scrolls vi
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