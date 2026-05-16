Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Процессор Core i9-14900KF преодолел отметку в 9,2 ГГц при разгоне и побил рекорд
Для охлаждения процессора использовался жидкий азот.

Рекорд разгона CPU до показателя, превосходящего отметку 9 ГГц, был побит китайским оверклокером, разогнавшим Intel Core i9-14900KF до частоты более 9,2 ГГц, пишет издание Wccftech. Как видно на опубликованной фотографии, для охлаждения процессора использовалась система с жидким азотом.

Источник фото: HWBot/bilibili

Как указано на сайте HWBot, оверклокеру wytiwx удалось разогнать процессор Core i9-14900KF до рекордных 9206,34 МГц при активных P-ядрах, тогда как E-ядра были отключены. Сборка также была оснащена материнской платой ASUS ROG Maximus Z790 Apex и 16 ГБ оперативной памяти DDR5.

Источник фото: HWBot

Прошлый рекорд принадлежал оверклокеру elmor, который добился показателя в 9117,75 МГц на своём Core i9-14900KS, тогда как наиболее быстрый Core i9-14900KF в руках эксперта safedisk ранее достигал лишь 8851,57 МГц — сейчас это третий результат в общем зачёте.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#core i9-14900kf
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
Два космических аппарата впервые одновременно сняли обе стороны межзвездной кометы 3I/ATLAS
Ил-114-300 почти долетел до Северного полюса в ходе дополнительных арктических испытаний
Проходка "зелёной ветки" метро завершается в Петербурге
Авиаэксперт Олег Пантелеев: Ил-114-300 готов вдохнуть новую жизнь в региональные перевозки
КАМАЗ на KazanForum‑2026 показал новую технику на платформе К5 и подписал новые контракты
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году
На Алтае нашли зуб неандертальца возрастом около 59 тысяч лет со следами лечения кариеса
Владелец биткоин-кошелька восстановил утраченный пароль при помощи Claude и 3,5 трлн комбинаций
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома
В Сети появились фотографии седана Volga C50 на улицах Нижнего Новгорода
AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна на видеокартах Radeon RX 7000 и 6000
ASUS представила юбилейную материнскую плату ROG Crosshair 2006
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Обнаружен кристалл после ядерных испытаний 1945 года в США, не похожий ни на один известный образец
В «Бюро 1440» опровергли копирование Starlink: «Рассвет» работает по иной схеме
Тимур Кристоф из Valve реализовал в Linux поддержку DRM-модификаторов для старых видеокарт AMD
Заслуженный пилот СССР призвал разобраться в сроках и финансировании проекта ЛМС‑901 «Байкал»
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию

Популярные статьи

Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter