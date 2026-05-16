Для охлаждения процессора использовался жидкий азот.

Рекорд разгона CPU до показателя, превосходящего отметку 9 ГГц, был побит китайским оверклокером, разогнавшим Intel Core i9-14900KF до частоты более 9,2 ГГц, пишет издание Wccftech. Как видно на опубликованной фотографии, для охлаждения процессора использовалась система с жидким азотом.

Источник фото: HWBot/bilibili

Как указано на сайте HWBot, оверклокеру wytiwx удалось разогнать процессор Core i9-14900KF до рекордных 9206,34 МГц при активных P-ядрах, тогда как E-ядра были отключены. Сборка также была оснащена материнской платой ASUS ROG Maximus Z790 Apex и 16 ГБ оперативной памяти DDR5.

Источник фото: HWBot

Прошлый рекорд принадлежал оверклокеру elmor, который добился показателя в 9117,75 МГц на своём Core i9-14900KS, тогда как наиболее быстрый Core i9-14900KF в руках эксперта safedisk ранее достигал лишь 8851,57 МГц — сейчас это третий результат в общем зачёте.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424