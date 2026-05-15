Патч Linux от Valve повысил fps в Forza Horizon 6 на фоне Windows 11 на 4-ГБ видеокарте Radeon
Тестовая сборка была оснащена процессором Ryzen 5 5600X.

Несколько недель назад разработчиком из Valve был выпущен патч для Linux, предназначенный для более эффективной работы видеокарт с ограниченным объёмом видеопамяти, который позволил повысить частоту кадров по сравнению с Windows 11 в Forza Horizon 6 на видеокарте Radeon RX 6500 XT 4 ГБ, что продемонстрировал эксперт YouTube-канала NJ Tech. Со стороны Linux выступал дистрибутив CachyOS, тогда как Windows 11 была представлена версией 25H2.

Источник фото: Polygon/Playground Games/Xbox Game Studios

Тестовый ПК, также снабжённый процессором Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3866 CL16, в Forza Horizon 6 при разрешении 1080p показал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • высокие настройки, Native: Windows 11 – 33 fps/28 fps, CachyOS – 52 fps/46 fps
  • средние настройки, Native: Windows 11 – 39 fps/33 fps, CachyOS – 60 fps/53 fps
  • низкие настройки, Native: Windows 11 – 58 fps/48 fps, CachyOS – 78 fps/67 fps

Тесты показывают, что CachyOS с патчем обеспечивает для RX 6500 XT 4 ГБ заметно более высокий показатель среднего fps по сравнению с Windows 11 — прирост варьируется от 34 % при низких настройках до 58 % при высоких.

