Компания не ожидала, что спрос будет настолько велик.

Запуск Steam Controller от Valve вызвал небывалый ажиотаж со стороны геймеров, части из которых новое устройство так и не досталось, так как его запасы быстро подошли к концу. Производитель отреагировал на сложившуюся ситуация, заверив пользователей, что уже работает над устранением проблем с доступностью, пишет издание NotebookCheck.

Как заявили представители Valve в социальных сетях, компания попросту не ожидала, что запасы Steam Controller иссякнут так быстро, поэтому в ближайшее время позаботятся об их пополнении, дополнительно сообщив о поступлении устройства на склады, чтобы ещё больше геймеров смогло приобрести новинку.

Издание отмечает, что запуск продаж Steam Controller сопровождался сбоем серверов Valve, что не позволяло покупателям оформить заказ, и необходимостью соперничать с ботами в связи с отсутствием защиты от действий перекупщиков, которые чуть позже продавала новинку на eBay по цене в два-три раза выше рекомендованной.