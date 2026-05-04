Видеокарта Radeon RX 5500 XT 8 ГБ, дебютировавшая в конце 2019 года, способна обеспечить плавный игровой процесс в играх, популярных в 2026 году, особенно если установить её в ПК, оснащённый современным игровым процессором Ryzen 7 9800X3D, что продемонстрировал эксперт YouTube-канала Tech YES City.
В игровых тестах сборка с указанными характеристиками смогла достичь следующих показателей средней частоты кадров/1% low:
- Windrose (1080p, низкие настройки) – 44 fps/32 fps
- Windrose (1080p, низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 72 fps/53 fps
- Windrose (1080p, TSR 50%) – 76 fps/57 fps
- Heroes of Might and Magic: Olden Era (4K, низкие настройки) – 60 fps/58 fps
- Heroes of Might and Magic: Olden Era (4K, высокие настройки) – 48 fps/46 fps
- Counter-Strike 2 (1080p, низкие настройки) – 344 fps/164 fps
- Counter-Strike 2 (1080p, средние настройки) – 283 fps/113 fps
- Counter-Strike 2 (1080p, высокие настройки) – 206 fps/79 fps
- Fortnite (1080p, низкие настройки, дальность прорисовки Epic) – 141 fps/105 fps
- Fortnite (1080p, средние настройки) – 103 fps/83 fps
- Fortnite (1080p, высокие настройки) – 67 fps/52 fps
- ARC Raiders (1080p, низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 117 fps/104 fps
- ARC Raiders (1080p, низкие настройки) – 95 fps/85 fps
- ARC Raiders (1080p, средние настройки) – 68 fps/58 fps
- ARC Raiders (1080p, высокие настройки) – 52 fps/46 fps
- Marvel Rivals (1080p, самые низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 88 fps/70 fps
- Marvel Rivals (1080p, самые низкие настройки) – 70 fps/51 fps
- Marvel Rivals (1080p, низкие настройки) – 47 fps/34 fps
В целом, ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 5500 XT демонстрирует приемлемые и даже высокие значения частоты кадров, хотя для этого в ряде случаев приходится снижать настройки графики и использовать технологию масштабирования. Конечно, для Ryzen 7 9800X3D видеокарта RX 5500 XT выглядит не слишком подходящей парой, хотя в качестве временного решения на фоне кризиса на рынке комплектующих при условии её умеренной цены она вполне подойдёт.
