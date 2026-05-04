Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Intel Arc Pro B70 сравнили с RTX 5060 Ti и Arc B580 в целом ряде популярных игр
Новинка продемонстрировала высокие результаты.

Чуть ранее компания Intel выпустила новые графические драйверы, которые добавили поддержку игр для профессиональной видеокарты Arc Pro B70, что позволило экспертам издания Expreview протестировать новинку в играх, сравнив её результаты с RTX 5060 Ti 16 ГБ и Arc B580 12 ГБ, пишет сайт Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Профессиональная видеокарта Intel Arc Pro B70, основанная на графическом процессоре Battlemage BMG-G31, имеет 32 ядра Xe2-HPG, 256 блоков XMX, 32 блока трассировки лучей и 32 ГБ видеопамяти GDDR6 19 Гбит/с с 256-битной шиной. В разрешении 1440p результаты игровых тестов оказались следующими:

  • Cyberpunk 2077: Arc Pro B70 – 90 fps, RTX 5060 Ti – 79 fps, Arc B580 – 66 fps
  • Cyberpunk 2077 (RT вкл.): Arc Pro B70 – 35 fps, RTX 5060 Ti – 34 fps, Arc B580 – 25 fps
  • Monster Hunter Wilds: Arc Pro B70 – 51 fps, RTX 5060 Ti – 57 fps, Arc B580 – 39 fps
  • Monster Hunter Wilds (RT вкл.): Arc Pro B70 – 43 fps, RTX 5060 Ti – 51 fps, Arc B580 – 34 fps
  • Marvel Rivals: Arc Pro B70 – 69 fps, RTX 5060 Ti – 74 fps, Arc B580 – 49 fps
  • Assassin's Creed Shadows: Arc Pro B70 – 49 fps, RTX 5060 Ti – 58 fps, Arc B580 – 42 fps
  • Assassin's Creed Shadows (RT вкл.): Arc Pro B70 – 37 fps, RTX 5060 Ti – 40 fps, Arc B580 – 30 fps
  • Black Myth: Wukong: Arc Pro B70 – 44 fps, RTX 5060 Ti – 53 fps, Arc B580 – 32 fps
  • F1 25 (RT вкл.): Arc Pro B70 – 58 fps, RTX 5060 Ti – 51 fps, Arc B580 – 35 fps
  • DOOM: The Dark Ages: Arc Pro B70 – 62 fps, RTX 5060 Ti – 56 fps, Arc B580 – 43 fps

Результаты тестов показывают, что Intel Arc Pro B70 заметно опережает Arc B580 относительно показателей частоты кадров, соперничая с RTX 5060 Ti. К сожалению, Intel так и не выпустила потребительский вариант на базе BMG-G31, а стоимость Arc Pro B70, стартующая от 949 долларов США, не позволяет конкурировать с игровыми моделями среднего уровня.

#intel arc pro b70
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
NVIDIA прекращает выпуск старых модулей Jetson из‑за дефицита LPDDR4

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter