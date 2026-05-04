Чуть ранее компания Intel выпустила новые графические драйверы, которые добавили поддержку игр для профессиональной видеокарты Arc Pro B70, что позволило экспертам издания Expreview протестировать новинку в играх, сравнив её результаты с RTX 5060 Ti 16 ГБ и Arc B580 12 ГБ, пишет сайт Wccftech.
Профессиональная видеокарта Intel Arc Pro B70, основанная на графическом процессоре Battlemage BMG-G31, имеет 32 ядра Xe2-HPG, 256 блоков XMX, 32 блока трассировки лучей и 32 ГБ видеопамяти GDDR6 19 Гбит/с с 256-битной шиной. В разрешении 1440p результаты игровых тестов оказались следующими:
- Cyberpunk 2077: Arc Pro B70 – 90 fps, RTX 5060 Ti – 79 fps, Arc B580 – 66 fps
- Cyberpunk 2077 (RT вкл.): Arc Pro B70 – 35 fps, RTX 5060 Ti – 34 fps, Arc B580 – 25 fps
- Monster Hunter Wilds: Arc Pro B70 – 51 fps, RTX 5060 Ti – 57 fps, Arc B580 – 39 fps
- Monster Hunter Wilds (RT вкл.): Arc Pro B70 – 43 fps, RTX 5060 Ti – 51 fps, Arc B580 – 34 fps
- Marvel Rivals: Arc Pro B70 – 69 fps, RTX 5060 Ti – 74 fps, Arc B580 – 49 fps
- Assassin's Creed Shadows: Arc Pro B70 – 49 fps, RTX 5060 Ti – 58 fps, Arc B580 – 42 fps
- Assassin's Creed Shadows (RT вкл.): Arc Pro B70 – 37 fps, RTX 5060 Ti – 40 fps, Arc B580 – 30 fps
- Black Myth: Wukong: Arc Pro B70 – 44 fps, RTX 5060 Ti – 53 fps, Arc B580 – 32 fps
- F1 25 (RT вкл.): Arc Pro B70 – 58 fps, RTX 5060 Ti – 51 fps, Arc B580 – 35 fps
- DOOM: The Dark Ages: Arc Pro B70 – 62 fps, RTX 5060 Ti – 56 fps, Arc B580 – 43 fps
Результаты тестов показывают, что Intel Arc Pro B70 заметно опережает Arc B580 относительно показателей частоты кадров, соперничая с RTX 5060 Ti. К сожалению, Intel так и не выпустила потребительский вариант на базе BMG-G31, а стоимость Arc Pro B70, стартующая от 949 долларов США, не позволяет конкурировать с игровыми моделями среднего уровня.