Несколько недель назад компания Asus презентовала свой 16-контактный кабель питания ROG Equalizer, предназначенный для защиты разъёма видеокарт от расплавления, что обеспечивается за счёт более эффективной балансировки нагрузки по всем контактам и заметному снижению температурных показателей по сравнению с обычными кабелями 12V-2×6, а сейчас производитель раскрыл стоимость новинки, пишет издание Wccftech.

Сообщается, что в официальном магазине Asus ценник ROG Equalizer 12V-2×6 установлен на отметке в 50 долларов США, хотя получить новинку в данный момент нельзя, так как её нет на складе. Также кабель будет поставляться в комплекте с блоками питания Asus ROG Thor III и ROG Strix Platinum 2026 года выпуска, хотя подойдёт и для ряда других моделей БП.

В настоящее время ряд других производителей также предлагает собственные кабели питания, которые должны предотвратить расплавление разъёма видеокарты, что стало ответом на многочисленные жалобы владельцев Radeon RX 9070 XT и некоторых моделей GeForce RTX 40 и RTX 50. При этом стоимость конкурирующих решений может быть выше — в частности, Thermal Grizzly WireView Pro 2 предлагается за 140 долларов.