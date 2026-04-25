Ютубер выделил преимущества и недостатки новинки.

Компания Valve ещё официально не презентовала свой новый игровой контроллер, получивший название Steam Controller, но ютубер Techy Talk заранее опубликовал видеоролик, посвящённый обзору новинки, затем поспешил его удалить, но один из пользователей успел перезалить его на Streamable, благодаря чему журналисты издания Wccftech смогли получить доступ к данным, проливающим свет на возможности устройства.

Как сообщает обозреватель, Steam Controller имеет гораздо большую функциональность по сравнению с DualSense, являясь удобным решением для игр и управления ПК. Ютубер отмечает наличие у новинки двух трекпадов, которые обеспечивают перемещение курсора и ввод данных, что улучшает управление в ряде игр, требующих мыши и клавиатуры для управления, хотя полностью не заменяет эти устройства.

Кроме того, Steam Controller имеет шестиосевой гироскоп и четыре задние кнопки, хотя бывалых геймеров этим уже не удивишь, а также улучшенные по сравнению с предшественниками в составе Steam Deck кнопками на лицевой панели и крестовиной. По словам энтузиаста, в джойстиках используется технология TMR, что предотвращает появление мёртвых зон, которые могут возникать в обычных моделях с течением времени.

Новинка снабжена беспроводным адаптером, который одновременно обеспечивает функцию магнитной зарядки благодаря непосредственному подключению контроллера.

При этом обозреватель выделил и ряд недостатков Steam Controller, включая невозможность замены лицевой панели, отсутствие аудиоразъёма, микропереключателей с характерным щелчком для кнопок, настройки стиков и режима сверхбыстрого срабатывания триггеров, а также проблемы с заменой батареи и не слишком качественный пластик, из которого сделан корпус.

Стоимость Steam Controller, по данным ютубера, составляет 99 долларов США, что на 25 долларов выше по сравнению с DualSense.