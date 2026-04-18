В связи с заметным ростом стоимости модулей оперативной памяти ряд геймеров задумывается о том, стоит ли в настоящее время увеличивать объём ОЗУ для современных игр, или же можно подождать лучших времён. Аналогичным вопросом задался и эксперт YouTube-канала Ancient Gameplays, протестировав пять конфигураций ОЗУ в ряде игр.

Источник фото: Corsair

Тестовый ПК был оснащён процессором AMD Ryzen 9 7900X3D и видеокартой GeForce RTX 5070. Конфигурации ОЗУ выглядели следующим образом — 1x8 ГБ, 2x8 ГБ, 2x16 ГБ, 2x24 ГБ и 4x16 ГБ. Модули оперативной памяти работали в одном и том же режиме — DDR5-6000 CL36.

Общие результаты тестов показали, что для подавляющего большинства игр в настоящее время всё ещё хватает 16 ГБ ОЗУ DDR5 как в разрешении 1440p, так и в 4K, тогда как использование объёма оперативной памяти в 8 ГБ заметно снижает показатели средней частоты кадров/1% low (на 18 % в 1440p и до 24 %/36 % в 4K).

Источник фото: Ancient Gameplays/YouTube

Кроме того, ряд игр, включая Death Stranding 2: On the Beach, Need for Speed Unbound (в 4K с запущенными приложениями), Marvel's Spider-Man 2 и The Last of Us Part II с конфигурацией ОЗУ на 8 ГБ и вовсе не запустился.

Источник фото: Ancient Gameplays/YouTube

Единственной игрой, которой не хватило 16 ГБ оперативной памяти в разрешении 4K c запущенными приложениями, стала Need for Speed Unbound, где наблюдались заметные просадки fps.

Источник фото: Ancient Gameplays/YouTube

Неожиданные результаты также наблюдались в Resident Evil Requiem, где были видны просадки fps даже с 48 ГБ ОЗУ, и Crimson Desert, в которой конфигурация 4x16 ГБ в 1440p продемонстрировала результаты ниже, чем ПК с 32 и 48 ГБ ОЗУ (на 9 % меньше относительно средней частоты кадров), тогда как в 4K проблем не было.

