Информатор раскрыл данные тестов чипсета в Geekbench.

Компания MediaTek работает над своим новым высокопроизводительным чипсетом Dimensity 9600 Pro, который будет заметно быстрее своего предшественника и чипов текущего поколения от других производителей, что следует из сообщения, опубликованного информатором Digital Chat Station, пишет издание Wccftech.

Утверждается, что чипсет MediaTek Dimensity 9600 Pro будет выпускаться по 2-нм техпроцессу TSMC N2P и сможет достигать тактовой частоты 5 ГГц на двух высокопроизводительных ядрах. Ранее сообщалось, что чипсет может получить конфигурацию 2+3+3, а также поддержку ОЗУ LPDDR6 и накопителей UFS 5.0.

По данным информатора, инженерный образец (ES) чипсета следующего поколения MediaTek в одноядерном режиме Geekbench 6 набирает до 4300 баллов, а в многоядерном — до 12 500 очков. Это позволяет Dimensity 9600 Pro обгонять модель предшествующего поколения, Dimensity 9500, на 21 и 15 %, быть быстрее Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy на 25 и 16 %, а также опережать Apple A19 Pro на 10 и 24 % соответственно.

Отмечается, что эти данные справедливы для инженерного образца (ES), тогда как экземпляры в потребительских устройствах могут демонстрировать более скромные результаты в связи с ограничениями систем охлаждения.