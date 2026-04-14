Ожидается, что ошибки будут исправлены в будущих обновлениях.

Несколько дней назад разработчики Crimson Desert из Pearl Abyss добавили в игру поддержку видеокарт Intel Arc, что позволило энтузиасту YouTube-канала Tech Guy Beau провести игровой тест на недавно дебютировавшей профессиональной модели Arc Pro B70 на базе чипа BMG-G31, пишет издание Wccftech.

Как выяснил ютубер, хотя поддержка видеокарт Intel Arc в Crimson Desert официально присутствует, на Arc Pro B70 она работает вовсе не идеально — в частности, использование графических настроек, отличных от Ultra или Cinematic, приводит к появлению визуальных артефактов. Отмечается, что похожая проблема присутствует и на потребительских моделях Intel Arc.

Технология XeSS 3.0, согласно тестам, также работает некорректно, негативно влияя на состояние текстур и приводя лишь к незначительному повышению быстродействия. Ожидается, что указанные проблемы будут исправлены в следующих обновлениях игры.

Что касается производительности, то в разрешении 1440p при использовании максимальных настроек и FSR в режиме Quality энтузиасту удалось добиться плавного игрового процесса со средней частотой кадров 60 fps и показателем 1% low, достигающим 47 fps, а переключение FSR в режим Balanced повысило эти значения до 64 fps/51 fps.