Компания Samsung работает над своим чипсетом следующего поколения Exynos 2700, который совсем недавно был протестирован в бенчмарке Geekbench, пишет издание GSMArena. Предполагается, что тесты проводились на инженерной плате.

В бенчмарке Geekbench чипсет Exynos 2700 представлен в 10-ядерной конфигурации CPU с тактовой частотой до 2,88 ГГц. В одноядерном режиме новинка набрала 2 603 балла, а в многоядерном — 10 350 очков. Ранее графический процессор Xclipse 970 в составе Exynos 2700 прошёл тест OpenCL, набрав 15 618 баллов.

Ожидается, что SoC Exynos 2700 будет производиться по усовершенствованному 2-нм техпроцессу (SF2P), обеспечит повышение быстродействия на 12 % и снижение энергопотребления на 25 % по сравнению с моделью предшествующего поколения, Exynos 2600, и дебютирует в составе смартфонов серии Galaxy S27.