Питомец заметил дым и предупредил своего хозяина.

С целью уберечь свою видеокарту от расплавления коннектора питания пользователи применяют различные методы, но иногда спасти ПК от значительных повреждений может и домашнее животное, в частности кот, как это произошло с участником платформы PTT, пишет издание VideoCardz.

По словам пользователя, после того, как он отошёл от ПК по своим делам, его кот внезапно начал мяукать, чем привлёк внимание владельца, который вернулся и заметил, что от компьютера исходит дым и запах горящего пластика. Пользователь попытался выключить ПК при помощи кнопки, но это ему не удалось, поэтому пришлось вынуть вилку питания из розетки.

Виновником данного инцидента оказалась видеокарта MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio, приобретённая ещё в 2022 году и подключённая к блоку питания FSP HPT2-1000M напрямую без использования адаптера. Пострадавший отмечает, что кабель был подсоединён согласно рекомендациям производителя, не подвергаясь заметным изгибам, а также постоянно проверялся.

На опубликованных фотографиях видны повреждения коннектора питания со стороны видеокарты, тогда как разъём блока питания не расплавился, хотя и немного потемнел. Владелец видеокарты сообщает, что уже подал заявку на гарантийный возврат вышедшего из строя видеоадаптера.

