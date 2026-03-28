Процессор появляется всё в большем количестве магазинов.

Процессор AMD Ryzen 5 5500X3D появился в одном из британских магазинов, расширив географию своего присутствия, пишет издание Wccftech. Сообщается, что 6-ядерный 12-поточный процессор Ryzen 5 5500X3D, совместимый с платформой Socket AM4, появился в британском розничном магазине PC Tec UK по цене 180 фунтов стерлингов (240 долларов США) в виде OEM-версии.

Ранее Ryzen 5 5500X3D был представлен лишь в магазинах Латинской Америки и Китая, но сейчас, судя по всему, появляется и в Европе, хотя пока что в единичных магазинах. При этом AMD официально не сообщала о расширении списка стран, в которых доступна данная модель.

В связи с кризисом на рынке DRAM и прекращением производства Ryzen 7 5700X3D и 5800X3D появление в продаже более доступного Ryzen 5 5500X3D с поддержкой оперативной памяти DDR4 позволит геймерам собрать достаточно производительный ПК для современных игр, не тратя слишком больших средств.