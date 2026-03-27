Пострадавший CPU оказался работоспособным.

Домашние животные используют различные попавшие «под лапу» предметы в качестве своих игрушек, в том числе компьютерные комплектующие, хотя некоторые из них могут быть до сих пор полезны для хозяев, что и произошло с участником платформы Reddit под ником MASTER_ANTAR, поделившимся своей историей.

Источник фото: MASTER_ANTAR/Reddit

Как сообщает пользователь, его пёс погрыз процессор Ryzen 5 5600, в результате чего CPU лишился десяти контактов. MASTER_ANTAR не стал отчаиваться и решил попытаться восстановить процессор, используя для выравнивания погнутых контактов иглу и канцелярский нож. Спустя время его старания увенчались успехом — по словам пользователя, пострадавший CPU без проблем встал в сокет и оказался полностью работоспособным, даже поддерживая работу ОЗУ в двухканальном режиме.

В комментариях пользователь Independent_Wear1714 сообщил, что он насчитал в общей сложности одиннадцать повреждённых контактов, а не десять, шесть из которых относятся к заземлению (VSS), а остальные пять — к питанию (VDDIO_MEM_S3).

Он отмечает, что MASTER_ANTAR очень повезло с утратой конкретно этих контактов, хотя из-за отсутствия VDDIO_MEM_S3 может наблюдаться некоторая нестабильность.

