При этом новинка получит ряд улучшений

Компания OnePlus работает над своим новым компактным смартфоном OnePlus 15T, данными о характеристиках которого поделился информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck. Как следует из утечки, смартфон OnePlus 15T оснастят 6,32-дюймовым дисплеем, выполненным с применением более дешёвой и менее энергоэффективной технологии LTPS, если сравнивать с моделью предшествующего поколения OnePlus 13T, обладающей панелью LTPO. При этом экран новинки будет иметь разрешение 1,5K+, частоту обновления 165 Гц вместо 120 Гц у предшественника и тонкие рамки в 1,1 мм.

OnePlus 15T. Источник фото: NotebookCheck/OnePlus

Утверждается, что OnePlus 15T будет основан на высокопроизводительном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также получит основную камеру с 50-Мп датчиком размером 1/1,56 дюйма, 50-Мп перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и 16-Мп селфи-камеру. Автономную работу устройства, согласно утечке, обеспечит аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной 50-Вт зарядки, тогда как предшественник имеет батарею на 6260 мА·ч и поддерживает только проводную 80-Вт зарядку.

По данным информатора, новинка получит корпус с металлической средней рамкой и защитой от пыли и влаги с рейтингом IP66/IP68/IP69/IP69K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и стекло с обеих сторон. Вес устройства составит 194 г, что на 9 г тяжелее модели предшествующего поколения. Новинка будет поставляться с предустановленной ColorOS 16 и рядом функций ИИ.