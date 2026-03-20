Разработчик Crimson Desert подтвердил отсутствие поддержки видеокарт Intel Arc в игре
Компания рекомендует запросить возврат средств.

Дебютировавшая несколько часов назад игра Crimson Desert уже была протестирована на видеокартах AMD и Nvidia, но, как оказалось, она не поддерживает графические устройства от Intel. Как пишет издание Wccftech, на официальном сайте компания Pearl Abyss, разработавшая Crimson Desert, подтвердила, что в игре отсутствует поддержка видеокарт Intel Arc. Обладателям данных моделей рекомендуется запросить возврат средств на той платформе, где приобреталась игра.

Источник фото: TechSpot

Издание отмечает, что запустить Crimson Desert не могут не только обладатели дискретных видеокарт Intel, но и владельцы процессоров с интегрированной графикой, в частности Panther Lake – при попытке запуска игры пользователь видит сообщение «В настоящее время графическое устройство не поддерживается».

Источник фото: Wccftech

На текущий момент разработчики не сообщают о причинах, которые помешали им добавить поддержку видеокарт Intel в Crimson Desert, а также не раскрывают информацию о том, планируется ли поддерживать видеоадаптеры Intel в будущем.

Источник: wccftech.com
