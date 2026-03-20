Компания рекомендует запросить возврат средств.

Дебютировавшая несколько часов назад игра Crimson Desert уже была протестирована на видеокартах AMD и Nvidia, но, как оказалось, она не поддерживает графические устройства от Intel. Как пишет издание Wccftech, на официальном сайте компания Pearl Abyss, разработавшая Crimson Desert, подтвердила, что в игре отсутствует поддержка видеокарт Intel Arc. Обладателям данных моделей рекомендуется запросить возврат средств на той платформе, где приобреталась игра.

Издание отмечает, что запустить Crimson Desert не могут не только обладатели дискретных видеокарт Intel, но и владельцы процессоров с интегрированной графикой, в частности Panther Lake – при попытке запуска игры пользователь видит сообщение «В настоящее время графическое устройство не поддерживается».

На текущий момент разработчики не сообщают о причинах, которые помешали им добавить поддержку видеокарт Intel в Crimson Desert, а также не раскрывают информацию о том, планируется ли поддерживать видеоадаптеры Intel в будущем.