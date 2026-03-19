Поиграть можно даже на бюджетных моделях.

Релиз Crimson Desert привлёк внимание множества геймеров и экспертов, которые уже успели протестировать игру в разных режимах — чуть ранее вышел материал, проливающий свет на игровую производительность 20 моделей процессоров, а сейчас издание TechSpot публикует статью, посвящённую тестам нескольких десятков видеокарт в игре. Тестовая сборка включает в себя процессор AMD Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000.

Результаты тестов показывают, что в трёх представленных разрешениях (1080p, 1440p и 4K) при использовании пресета Cinematic лучшую производительность демонстрирует GeForce RTX 5090, заметно вырываясь вперёд как в отношении средней частоты кадров, так и 1% low. На втором месте располагается GeForce RTX 4090, тогда как GeForce RTX 5080 замыкает топ-3.

Лучшая представительница AMD, Radeon RX 7900 XTX, отстаёт от RTX 5080 в среднем на 5-22 %, в зависимости от разрешения, но даже в 4K обеспечивает комфортный показатель среднего fps. Топовая модель AMD текущего поколения, Radeon RX 9070 XT, в 1080p и 1440p чуть позади RX 7900 XTX, но в 4K показывает одинаковые результаты.

Бюджетные модели AMD и Nvidia, включая GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 5050 и Radeon RX 6600, в разрешении 1080p также позволяют поиграть в Crimson Desert даже при настройках Cinematic, не страдая от просадок fps, хоть и со средним показателем около 33-46 fps.

Снижение качества графической составляющей и включение DLSS 4.0/FSR 4.0 позволяет заметно увеличить производительность, что видно на примере GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT в разрешении 1440p.

Источник фото: TechSpot

В целом, игра Crimson Desert показывает неплохую оптимизацию и масштабируемость, позволяя наслаждаться игровым процессом даже на бюджетных видеокартах.

