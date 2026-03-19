Игра имеет неплохую оптимизацию

Несколько часов назад состоялся релиз игры Crimson Desert на движке BlackSpace, и издание Tom's Hardware опубликовало результаты тестирования двадцати процессоров, раскрывающие возможности масштабирования во время игрового процесса. Тесты проводились на видеокарте GeForce RTX 5090 в разрешении 1080p с пресетом Ultra, отключённой трассировкой лучей и без технологии масштабирования.

Как и следовало ожидать, модели AMD Ryzen X3D обеспечили наилучшие показатели средней частоты кадров в Crimson Desert — Ryzen 7 9850X3D с результатом 192,3 fps занял первую позицию, тогда как Ryzen 7 7800X3D стал вторым, достигнув 180,7 fps. Третье место за Core i9-14900K, который добился среднего показателя 178,2 fps, а четвёртое и пятое — за Core i7-14700K (172,5 fps) и Core i7-13700K (172,4 fps).

Неприятно удивил лишь процессор Ryzen 7 2700X, который показал наихудший результат, обеспечив лишь 47,2 fps, тогда как у Core i3-13100F показатель заметно выше, хоть он и находится на предпоследнем месте — 104,8 fps.

В целом, Crimson Desert неплохо оптимизирована, что показывают тесты процессоров, в которых обошлось без заметных сюрпризов. При этом даже бюджетный Core i3-13100F в паре с RTX 5090 обеспечивает высокую частоту кадров, а Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 7 7800X3D позволяют добиться наилучших результатов.

