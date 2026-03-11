Анонс процессоров Nova Lake-S ожидается в конце 2026 года.

Некоторые производители готовятся к предстоящему запуску нового поколения настольных процессоров Intel Core Ultra 400 (Nova Lake-S) — в частности, компания ECS расширит ассортимент своей продукции обновленной линейкой мини-ПК Liva P300 с предстоящими моделями CPU, пишет издание Tom's Hardware со ссылкой на материал ComputerBase.

Источник фото: TechPowerUp

В характеристиках мини-ПК ECS Liva P300 указано, что они будут оснащены процессорами Intel Nova Lake-S и оперативной памятью DDR5-8000, что заметно выше показателей текущей серии Core Ultra 200 (Arrow Lake-S), поддерживающей DDR5-6400 и предстоящей линейки Arrow Lake-S Refresh, которая, по слухам, будет поддерживать модули DDR5-7200.

Источник фото: ComputerBase

Также новое поколение мини-ПК от ECS получит более мощные блоки питания, показатели которых возрастут вдвое, что, судя по всему, необходимо для процессоров Nova Lake-S, которые, согласно утечкам, будут отличаться от Arrow Lake увеличившимся до 175 Вт (со 125 Вт) базовым показателем энергопотребления.

Кроме того, новинки будут включать в себя матплаты на базе чипсета Intel B960 и получат возможность подключения дискретных видеокарт при помощи райзера. Ожидается, что официальная презентация настольных процессоров Intel Nova Lake-S состоится в конце текущего года.