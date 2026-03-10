Дебют видеокарты ожидается на Computex 2026

Несколько дней назад в сети появились первые утечки о новой модификации видеокарты начального уровня Nvidia GeForce RTX 5050, оснащённой 9 ГБ видеопамяти, а сегодня информатор Kopite7kimi публикует более подробную информацию относительно характеристик предстоящей новинки, пишет издание Wccftech.

Может быть интересно

Источник фото: Wccftech

Утверждается, что новая версия Nvidia GeForce RTX 5050 получит печатную плату PG152-SKU40, 9 ГБ видеопамяти и графический процессор GB206-150-Kx-A1, тогда как вариант на 8 ГБ имеет GPU GB207. Предполагается, что решение использовать графический процессор GB206, которым также снабжаются модели серии GeForce RTX 5060, было принято в связи с тем, что версия RTX 5050 9 ГБ оснащается памятью GDDR7, а не GDDR6, как 8-ГБ модификация.

При этом новинка сохранит 2560 ядер CUDA, но получит более узкую шину на 96 бит взамен 128 бит. Впрочем, с учётом того, что 9-ГБ модификация оснащается чипами GDDR7, а не GDDR6, как 8-ГБ вариант, это позволит добиться более высокой пропускной способности — 336 ГБ/с вместо 320 ГБ/с. В настоящее время данных о тактовых частотах GPU новой версии RTX 5050 не предоставляется, хотя показатель TGP, аналогичный версии на 8 ГБ и составляющий 130 Вт, судя по всему, указывает на то, что они останутся прежними.

Ожидается, что GeForce RTX 5050 9 ГБ дебютирует на выставке Computex 2026 и получит ценник около 249 долларов США.