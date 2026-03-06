Также новинка была быстрее на фоне M4 Max.

Представленный ранее процессор Apple M5 Max раскрыл свои возможности в бенчмарке Geekbench, обогнав предшественника с большим количеством процессорных ядер, пишет издание Wccftech.

Процессор M5 Max, основанный на архитектуре Fusion и производимый по 3-нм техпроцессу TSMC N3P, в базе данных Geekbench представлен в 18-ядерной конфигурации, обладая 6 ядрами Super и 12 ядрами Performance. В одноядерном/многоядерном режимах M5 Max набрал 4268/29 233 балла, обогнав 16-ядерный M4 Max и 32-ядерный M3 Ultra на 5,4/10,3 % и 31,4/3,8 % соответственно.

Источник фото: Wccftech

Дебют устройств, оснащённых новейшими процессорами серии M5, состоится 11 марта, поэтому через несколько дней можно ждать появления большего количеств тестов новинок от Apple.