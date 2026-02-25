Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3070, дебютировавшая более пяти лет назад и оснащённая 8 ГБ видеопамяти, до сих пор способна обеспечить достаточно высокие показатели в популярных играх совместно с 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 7500F, что продемонстрировал в своём новом видео энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD.
Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube
В тестах указанная сборка смогла добиться следующих результатов средней частоты кадров/1% low в разрешении 1440p:
- Alan Wake 2 (среднее качество графики, DLSS Quality) – 76 fps/52 fps
- Cyberpunk 2077 (высокое качество графики и текстур) – 76 fps/60 fps
- Cyberpunk 2077 (пресет RT Ultra, DLSS 4 Performance) – 67 fps/56 fps
- Cyberpunk 2077 (пресет RT Ultra, DLSS 4.5 Performance) – 60 fps/52 fps
- Counter-Strike 2 (высокое качество, MSAA выкл.) – 309 fps/155 fps
- Baldur's Gate 3 (высокое качество, DLAA) – 97 fps/69 fps
- Battlefield 6 (среднее качество, TAA) – 94 fps/73 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки RT и RTGI, DLAA) – 98 fps/84 fps
- Helldivers 2 (высокое качество графики и текстур) – 79 fps/73 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (высокое качество, SMAA 2TX) – 74 fps/62 fps
- ARC Raiders (высокое качество, TSR) – 87 fps/70 fps
- Marvel Rivals (среднее качество, SSR, SSGI, TAA) – 89 fps/64 fps
- Red Dead Redemption 2 (высокие настройки, качество текстур Ultra, высокие настройки TAA) – 80 fps/64 fps
- Forza Horizon 5 (качество Ultra, DLAA) – 96 fps/84 fps
Сборка с GeForce RTX 3070 и Ryzen 5 7500F демонстрирует высокие результаты в целом ряде современных игр, хотя для этого в отдельных случаях приходится снижать настройки графики. Включение DLSS 4.5 в Cyberpunk 2077 ожидаемо снизило производительность по сравнению с DLSS 4, но падение fps практически не повлияло на игровой процесс.
