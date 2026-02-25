Тестирование проводилось в 1440p.

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3070, дебютировавшая более пяти лет назад и оснащённая 8 ГБ видеопамяти, до сих пор способна обеспечить достаточно высокие показатели в популярных играх совместно с 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 7500F, что продемонстрировал в своём новом видео энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

В тестах указанная сборка смогла добиться следующих результатов средней частоты кадров/1% low в разрешении 1440p:

Сборка с GeForce RTX 3070 и Ryzen 5 7500F демонстрирует высокие результаты в целом ряде современных игр, хотя для этого в отдельных случаях приходится снижать настройки графики. Включение DLSS 4.5 в Cyberpunk 2077 ожидаемо снизило производительность по сравнению с DLSS 4, но падение fps практически не повлияло на игровой процесс.

