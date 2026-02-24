В других объявлениях указываются более низкие ценники.

Дебютировавшая несколько недель назад видеокарта MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z выделяется не только своей высокой производительностью, но и не менее выдающейся ценой, которую установили пользователи, занимающиеся перепродажей на площадке eBay — ранее сообщалось, что ценник доходит до 15 000 долларов США, но сейчас появился ещё один продавец, рассчитывающий реализовать RTX 5090 LIGHTNING Z ещё дороже.

Может быть интересно

Источник фото: MSI

Как пишет издание Tom's Hardware, один из участников платформы eBay установил на GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z ценник в ~20 000 фунтов стерлингов (около 27 000 долларов США). Это в четыре раза превышает официальную цену модели, в Великобритании составляющую 4 999 фунтов стерлингов. Отмечается, что данное объявление кажется подозрительным, так как его автор в основном торгует запчастями для мебели и гораздо более дешёвой электроникой.

Источник фото: eBay

Что касается других объявлений на eBay, в которых предлагается RTX 5090 LIGHTNING Z, то цены в них, как и прежде, достигают 14 000-15 000 долларов, хотя можно найти и более доступные предложения от 6 700-6 800 долларов США.