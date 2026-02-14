Проблемы начались спустя несколько месяцев после покупки

Материнские платы ASRock на базе чипсетов серии 600 и 800 уже не раз фигурировали в сообщениях, связанных с выходом из строя процессоров Ryzen 7000 и 9000, а новый случай, произошедший с участником платформы Reddit под ником External-Wear-1515, касается проблем с моделью Ryzen 5 7500F.

Как сообщает пострадавший пользователь, его ПК, оснащённый материнской платой ASRock B850 RS PRO WiFi и процессором AMD Ryzen 5 7500F, без проблем работал в течение семи месяцев, но совсем недавно с ним возникли проблемы. Как видно на опубликованной фотографии, на матплате горят светодиоды отладки CPU и DRAM. В других подобных случаях наблюдались аналогичные симптомы, что было связано с выходом из строя процессора.

Источник фото: Wccftech/Reddit/External-Wear-1515

При этом сокет не выглядит повреждённым, тогда как фото CPU владелец не делится. Ранее ASRock выпустила очередное обновление, которое может помочь с проблемами, связанными с процессорами AMD, хотя пострадавший пользователь ещё не успел обновить прошивку.