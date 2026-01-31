Компания не забывает о владельцах моделей GeForce GTX 700, GTX 900, GTX 10 и Titan V

Компания Nvidia прекратила выпуск регулярных обновлений драйверов для ряда старых видеокарт несколько недель назад, но продолжает выпускать для них апдейты безопасности — в частности, в патче 582.28 WHQL были исправлены пять серьёзных уязвимостей, пишет издание Neowin.

Источник фото: Nvidia

Сообщается, что обновление безопасности версии 582.28 WHQL предназначено для видеокарт на базе архитектур Maxwell, Pascal и Volta, решая проблемы с безопасностью, указанные как CVE-2025-33217, CVE-2025-33237, CVE-2025-33218, CVE-2025-33219 и CVE-2025-33220 — более подробная информация о данных уязвимостях содержится в бюллетене безопасности.

Отмечается, что две известные ошибки в играх Counter-Strike 2 и Like a Dragon: Infinite Wealth до сих пор не решены, а шансы на их устранение для данных линеек видеокарт стремятся к нулю. Несмотря на то, что видеокарты Maxwell (серии GeForce GTX 700 и GTX 900), Pascal (серия GeForce GTX 10) и Volta (серия Titan V) считаются устаревшими, они до сих пор используются рядом геймеров.