Информатор раскрыл дополнительные подробности о смартфоне от Apple.

Предстоящая базовая модель iPhone 18, над которой работает Apple, может получить более яркий дисплей по сравнению с моделью предшествующего поколения, iPhone 17 — это следует из сообщения, опубликованного информатором Instant Digital, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

По словам информатора, производитель BOE может отказаться от контракта на поставку OLED-панелей для iPhone 18, так как Apple выдвигает слишком высокие требования относительно яркости дисплея.

Из этого следует, что iPhone 18 может обзавестись заметно более ярким экраном на фоне характеристик дисплея iPhone 17, обеспечивающего типичную максимальную яркость 1000 нит, до 1600 нит в режиме HDR и пиковую яркость, достигающую 3000 нит.

В более ранних утечках говорилось, что iPhone 18 оснастят 6.27-дюймовой панелью LTPO OLED с частотой обновления 120 Гц и Dynamic Island. Новинка может быть представлена не в сентябре текущего года, а в начале следующего совместно с iPhone 18e.