Microsoft признала наличие проблемы.

Несколько дней назад компания Microsoft выпустила обновление KB5074109 для Windows 11, которое добавило целый ряд исправлений безопасности, но принесло некоторое число проблем — ранее сообщалось, что после установки апдейта могут наблюдаться «чёрные экраны» и падение fps в играх, а сейчас стало известно о новой ошибке, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что ряд пользователей Windows 11 версий 25H2 и 24H2 после установки патча KB5074109 столкнулся с проблемами при работе с приложением Outlook, что выражается в зависаниях и невозможности сохранения электронных писем.

Microsoft подтверждает проблемы с Outlook после инсталляции январского обновления, но не предлагает их решения, хотя и работает по данному направлению. Единственным выходом из этой ситуации в настоящее время является удаление апдейта KB5074109.