Новинка дебютирует в первом квартале 2026 года.

Компания AMD презентовала свой новый игровой процессор Ryzen 7 9850X3D, который унаследовал от Ryzen 7 9800X3D архитектурные и конструктивные особенности, но получил более высокую тактовую частоту в режиме Boost, пишет издание Tom's Hardware.

Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D основан на архитектуре Zen 5, производится по 4-нм техпроцессу, совместим с платформой AM5, имеет 8 ядер и 16 потоков, 96 МБ кэш-памяти третьего уровня, а его TDP составляет 120 Вт — все эти показатели аналогичны Ryzen 7 9800X3D.

Что касается частоты в максимальном режиме, то для новинки она повышена на 400 МГц, благодаря чему Ryzen 7 9850X3D может достигать значения 5.6 ГГц в режиме Boost. Как и Ryzen 7 9800X3D, новая модель поддерживает разгон, успех которого зависит в том числе от эффективности системы охлаждения.

В игровых тестах, которые публикует AMD, Ryzen 7 9850X3D опережает Ryzen 7 9800X3D в среднем на 7% при разрешении 1080p. При этом в целом ряде игр разрыв менее заметен, а иногда и вовсе отсутствует, как в Battlefield 6. При сравнении показателей Ryzen 7 9850X3D и Core Ultra 9 285K преимущество модели AMD более весомо и в среднем составляет 27%, а максимальный показатель достигает 60%.

В большинстве приложений, в которых AMD протестировала процессоры, Ryzen 7 9850X3D опережает Core Ultra 9 285K, причём в некоторых достаточно заметно, а также обходит Ryzen 7 9800X3D на несколько процентов.

Источник фото: Tom's Hardware/AMD

В настоящее время AMD не раскрыла стоимость Ryzen 7 9850X3D, сообщив лишь, что новинка появится в продаже в первом квартале текущего года. Более точный период назвал производитель Alienware, отметив, что компьютер Area-51, снабжённый процессором Ryzen 7 9850X3D, дебютирует в феврале 2026 года.

