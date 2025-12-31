В настоящее время известно о целом ряде случаев, когда расплавленный или сгоревший разъём питания 12V-2×6 приводил к неработоспособности видеокарт серии Nvidia GeForce RTX 50 и RTX 40, но несколько месяцев назад в сети Интернет появились первые истории об аналогичном опыте от владельцев моделей AMD Radeon RX 9070 XT, оснащённых 16-контактным разъёмом питания.

Новый случай произошёл с пользователем divinethreshold, о котором он рассказал на платформе Reddit, пишет издание VideoCardz. По словам владельца Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT, его видеокарта без проблем проработала около года, после чего стали наблюдаться случайные сбои, приводящие к чёрному экрану. Пользователь провёл целый ряд мероприятий для устранения проблемы, в том числе обновил BIOS, переустановил драйверы и ОС, но положительного результата это не принесло.

После этого было принято решение разобрать ПК, и проблема наконец-то была обнаружена — как оказалось, верхний ряд разъёма питания 12V-2×6 был повреждён, частично сгорев и расплавившись. В настоящее время пострадавший пользователь рассчитывает вернуть видеокарту по гарантии.

Отмечается, что это уже пятый подобный случай с видеокартами Radeon RX 9070 XT за последние несколько месяцев. Некоторые производители считают, что проблемы с расплавленными разъёмами возникают из-за их неправильного подключения или использования некачественных адаптеров, хотя пострадавшие пользователи утверждают, что следовали рекомендациям, но это не помогло.