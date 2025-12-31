Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Ещё один владелец Radeon RX 9070 XT показал сгоревший разъём 12V-2x6 своей видеокарты
Это уже пятый подобный случай.

В настоящее время известно о целом ряде случаев, когда расплавленный или сгоревший разъём питания 12V-2×6 приводил к неработоспособности видеокарт серии Nvidia GeForce RTX 50 и RTX 40, но несколько месяцев назад в сети Интернет появились первые истории об аналогичном опыте от владельцев моделей AMD Radeon RX 9070 XT, оснащённых 16-контактным разъёмом питания.

Новый случай произошёл с пользователем divinethreshold, о котором он рассказал на платформе Reddit, пишет издание VideoCardz. По словам владельца Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT, его видеокарта без проблем проработала около года, после чего стали наблюдаться случайные сбои, приводящие к чёрному экрану. Пользователь провёл целый ряд мероприятий для устранения проблемы, в том числе обновил BIOS, переустановил драйверы и ОС, но положительного результата это не принесло.

Источник фото: divinethreshold/Reddit

После этого было принято решение разобрать ПК, и проблема наконец-то была обнаружена — как оказалось, верхний ряд разъёма питания 12V-2×6 был повреждён, частично сгорев и расплавившись. В настоящее время пострадавший пользователь рассчитывает вернуть видеокарту по гарантии.

Отмечается, что это уже пятый подобный случай с видеокартами Radeon RX 9070 XT за последние несколько месяцев. Некоторые производители считают, что проблемы с расплавленными разъёмами возникают из-за их неправильного подключения или использования некачественных адаптеров, хотя пострадавшие пользователи утверждают, что следовали рекомендациям, но это не помогло.

#radeon rx 9070 xt
Источник: videocardz.com
4
Показать комментарии (4)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter