Чуть ранее компания Microsoft приступила к замене сертификата Secure Boot 2011, действие которого истекает в июне текущего года, на новую версию Secure Boot 2023, что внесло определённые изменения в процесс перезагрузки устройств во время обновления Windows 11, пишет издание Windows Latest.
Отмечается, что ежемесячные апдейты Windows 11 требуют всего одной перезагрузки ПК, но недавно некоторые пользователи заметили, что после апдейта устройство перезагружается как минимум дважды, что заставило задуматься о нештатной работе ОС и повреждении файлов, но Microsoft поспешила заверить своих клиентов, что данное поведение было заранее предусмотрено.
В документе поддержки компания сообщает, что в процессе инсталляции недавних и предстоящих апдейтов Windows 11 может потребовать дополнительной перезагрузки, что связано с обновлением сертификата Secure Boot. Microsoft отмечает, что после выхода апрельских апдейтов число устройств, на которых обновляется Secure Boot, возросло, что объясняет ряд сообщений от пользователей.