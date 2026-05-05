Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Некоторые пользователи пожаловались на нестандартное поведение устройств после недавних апдейтов.

Чуть ранее компания Microsoft приступила к замене сертификата Secure Boot 2011, действие которого истекает в июне текущего года, на новую версию Secure Boot 2023, что внесло определённые изменения в процесс перезагрузки устройств во время обновления Windows 11, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Отмечается, что ежемесячные апдейты Windows 11 требуют всего одной перезагрузки ПК, но недавно некоторые пользователи заметили, что после апдейта устройство перезагружается как минимум дважды, что заставило задуматься о нештатной работе ОС и повреждении файлов, но Microsoft поспешила заверить своих клиентов, что данное поведение было заранее предусмотрено.

В документе поддержки компания сообщает, что в процессе инсталляции недавних и предстоящих апдейтов Windows 11 может потребовать дополнительной перезагрузки, что связано с обновлением сертификата Secure Boot. Microsoft отмечает, что после выхода апрельских апдейтов число устройств, на которых обновляется Secure Boot, возросло, что объясняет ряд сообщений от пользователей.

#windows 11
Источник: windowslatest.com
