Новинка должна быть представлена в январе следующего года.

Компания AMD должна презентовать свой новый игровой процессор Ryzen 7 9850X3D в ближайшие несколько недель, и некоторые магазины уже активно готовятся к этому событию, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Pause Hardware

В частности, совсем недавно американский ритейлер SHI добавил страницу с описанием и ценой Ryzen 7 9850X3D на свой сайт, где указывает, что новинка имеет 8 ядер и совместима с платформой AM5, а её цена составляет 553 доллара, что на 23 доллара выше по сравнению со стоимостью Ryzen 7 9800X3D в этом же магазине.

Источник фото: Wccftech/SHI

При этом информация о кэш-памяти процессора, судя по всему, указана неверно, так как в предыдущих утечках говорилось, что Ryzen 7 9850X3D сохранит те же 96 МБ L3-кэша, а единственным отличием от Ryzen 7 9800X3D станет повышенная на 400 МГц пиковая частота — 5.6 ГГц вместо 5.2 ГГц.

Кроме того, Ryzen 7 9850X3D появился в ассортименте одного из швейцарских магазинов, где он указан с ценником в 474 швейцарских франка (600 долларов США).

Ожидается, что AMD представит Ryzen 7 9850X3D совместно с Ryzen 9 9950X3D2 в рамках выставки CES 2026 в январе следующего года.