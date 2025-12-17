Компания уверяет, что пользователи контролируют ситуацию.

Планы Microsoft по превращению Windows 11 в агентную ОС, когда ИИ-агенты смогут иметь доступ к ряду пользовательских файлов и папок, озвученные компанией несколько недель назад, обеспокоили некоторых пользователей, посчитавших, что это несёт в себе определённые риски. Софтверный гигант поспешил успокоить своих клиентов, более подробно рассказав о работе ИИ-агентов в Windows 11, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

По словам Microsoft, даже после включения агентных функций в Windows 11 доступ к файлам и папкам со стороны ИИ-агентов будет ограничен — пользователь сможет выбирать, каким именно агентам давать доступ к своим данным. При этом отмечается, что доступ даётся либо ко всем папкам, в список которых входят Документы, Рабочий стол, Загрузки, Музыка, Изображения и Видео, либо ни к одной, что выглядит не очень практично.

В том случае, если ИИ-агенту понадобится доступ к файлам, он предупредит об этом при помощи всплывающего окна, где пользователь сможет выбрать один из пунктов — «Всегда разрешать», «Спрашивать каждый раз» или «Никогда не разрешать».

Кроме того, ИИ-агенты будут работать в специальном пространстве, отделённом от пользовательского, с ограниченными правами доступа для повышения безопасности. Интересно, что Microsoft признаёт возможность ошибочных действий со стороны искусственного интеллекта, поэтому предупреждает об этом пользователей.