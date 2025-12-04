Несколько дней назад Nvidia отказалась от поддержки видеокарт на базе архитектур Maxwell и Pascal в Linux, но, как оказалось, не ограничивается этим — как сообщает издание Neowin, свежая версия драйвера для Windows также лишена поддержки видеоадаптеров серии GeForce GTX 900 и GTX 10.
Источник фото: Bleeping Computer
В списке моделей видеокарт, поддерживаемых драйвером Nvidia версии 591.44 WHQL, теперь указаны только представители архитектур Turing, Ampere, Ada Lovelace и Blackwell, тогда как модели на базе Maxwell и Pascal исключены из него.
Кроме того, драйвер добавляет поддержку и ряд оптимизаций для Battlefield 6, улучшает работу технологии DLSS Ray Reconstruction в Call of Duty: Black Ops 7, а также исправляет ряд ошибок, в том числе:
- проблемы с текстом в Counter-Strike 2;
- падение производительности в Black Myth: Wukong при использовании драйверов веток выше R570;
- отсутствие ряда эффектов частиц в Monster Hunter World: Iceborne на моделях линейки RTX 50;
- мерцание света после апдейта драйвера в Like a Dragon: Infinite Wealth;
- сбои после обновления драйвера в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name;
- проблемы со стабильной работой Madden 26;
- тусклое отображение в Call of Duty: Black Ops 3;
- неполадки с отображением меча в The Witcher 3: Wild Hunt;
- снижением быстродействия после установки обновления KB5066835 для Windows 11 при использовании драйверов ветки R580 или новее;
- проблемы со стабильностью при использовании Sophos Home Antivirus;
- зависания в Adobe Premiere Pro при экспорте с применением аппаратного кодирования;
- баг с зелёной линией при просмотре видео в Chromium на видеоадаптерах серии GeForce RTX 50.
Скачать свежую версию драйвера Nvidia можно на официальном сайте компании, а полный список изменений доступен в следующем pdf-файле.