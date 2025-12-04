Компания решила исключить поддержку старых видеоадаптеров не только в Linux.

Несколько дней назад Nvidia отказалась от поддержки видеокарт на базе архитектур Maxwell и Pascal в Linux, но, как оказалось, не ограничивается этим — как сообщает издание Neowin, свежая версия драйвера для Windows также лишена поддержки видеоадаптеров серии GeForce GTX 900 и GTX 10.

В списке моделей видеокарт, поддерживаемых драйвером Nvidia версии 591.44 WHQL, теперь указаны только представители архитектур Turing, Ampere, Ada Lovelace и Blackwell, тогда как модели на базе Maxwell и Pascal исключены из него.

Кроме того, драйвер добавляет поддержку и ряд оптимизаций для Battlefield 6, улучшает работу технологии DLSS Ray Reconstruction в Call of Duty: Black Ops 7, а также исправляет ряд ошибок, в том числе:

проблемы с текстом в Counter-Strike 2;

падение производительности в Black Myth: Wukong при использовании драйверов веток выше R570;

отсутствие ряда эффектов частиц в Monster Hunter World: Iceborne на моделях линейки RTX 50;

мерцание света после апдейта драйвера в Like a Dragon: Infinite Wealth;

сбои после обновления драйвера в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name;

проблемы со стабильной работой Madden 26;

тусклое отображение в Call of Duty: Black Ops 3;

неполадки с отображением меча в The Witcher 3: Wild Hunt;

снижением быстродействия после установки обновления KB5066835 для Windows 11 при использовании драйверов ветки R580 или новее;

проблемы со стабильностью при использовании Sophos Home Antivirus;

зависания в Adobe Premiere Pro при экспорте с применением аппаратного кодирования;

баг с зелёной линией при просмотре видео в Chromium на видеоадаптерах серии GeForce RTX 50.

Скачать свежую версию драйвера Nvidia можно на официальном сайте компании, а полный список изменений доступен в следующем pdf-файле.