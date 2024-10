Показатели Ryzen 9 9950X3D чуть скромнее.

Компания AMD готовится представить свои новые процессоры серии Ryzen 9000X3D уже в ближайшем будущем, а несколько часов назад издание HardwareLuxx опубликовало изображения с результатами тестов предстоящих новинок, которые были получены от компании MSI, пишет сайт OC3D.

Помимо моделей серии Ryzen 9000X3D, тестовая система также включала видеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 и работала под управлением операционной системы Windows 11 версии 24H2. Тесты проводились в разрешении 1080p.

Процессоры серии Ryzen 9000X3D были протестированы всего в трёх играх, в каждой из которых показали прирост производительности по сравнению с моделями предшествующего поколения — в Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider и Black Myth Wukong старшая 16-ядерная модель, Ryzen 9 9950X3D, была быстрее Ryzen 9 7950X3D на 11, 4 и 2%, а 8-ядерный CPU с 3D V-Cache, Ryzen 7 9800X3D, обогнал Ryzen 7 7800X3D на 13, 2 и 2% соответственно.

В бенчмарке Cinebench R23 новинки показали ещё более впечатляющие результаты — при однопоточной и многопоточной нагрузке Ryzen 9 9950X3D оказался производительнее Ryzen 9 7950X3D на 9 и 16%, а Ryzen 7 9800X3D обошёл Ryzen 7 7800X3D на 18 и 28% соответственно.

Сравнение быстродействия представителей серии Ryzen 9000X3D со стандартными моделями Ryzen 9000 в Cinebech R23 оказалось не менее интересным, в частности 8-ядерных CPU — если Ryzen 9 9950X3D ожидаемо был позади Ryzen 9 9950X на 1.7 и 0.2%, то Ryzen 7 9800X3D, уступая Ryzen 7 9700X в однопоточном тесте 2.2%, неожиданно вырвался вперёд на 6.5% в многопоточном.

Это может объясняться более высокими тактовыми частотами новинки по сравнению со стандартной моделью, если верить недавней утечке.

Как отмечается в сноске к результатам тестов, производительность розничных экземпляров Ryzen 9000X3D должна быть ещё выше.