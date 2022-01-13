Маск рассказал свое мнение о новом налоге

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Генеральный директор Tesla Илон Маск, высказался о новом налоге на солнечную энергию.

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В своем Твиттере он назвал эту политическую инициативу “ужасной антиэкологической акцией”, т.к. она будет препятствовать использованию солнечных батарей на домах.

В рамках программы людям, которые продают излишки солнечной энергии и получают за это кредит, планируют уменьшить выплаты, а также наложить на них налог до 48$ в месяц.

Tesla создала специальную веб-страницу, на которой клиенты могут пожаловаться на это предложение губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.

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На странице говорится, что, если изменения будут приняты, калифорнийцам придется столкнуться с “самой высокой платой за солнечную энергию по сравнению с другими штатами, включая те, которые враждебно настроенные к возобновляемым источникам энергии”.