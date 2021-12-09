Как будет работать новая, хронологическая лента Инстаграма в 2022 году.
реклама
Этой ночью глава соцсети Инстаграма Адам Моссери сделал в Сенате США заявление о том, что Инстаграм вводит новую хронологическую ленту.
Эта новость многих очень удивила и шокировала, хотя на самом деле это было ожидаемо: в отцовском Facebook это уже давно реализовано.
Конечно, это не будет возврат к той старой хронологической ленте, которая была в Инстаграме еще десять лет назад. Это будет опция, которую можно будет подключать, – или не подключать.
В ближайшем будущем в Инстаграме будет представлено на выбор три ленты постов:
• Та, которая сейчас – алгоритмическая (определяет предпочтения пользователей)
• Хронологическая – по времени публикации.
• Favorites – когда вы можете выбрать до 50 любимых аккаунтов и видеть только посты от них.