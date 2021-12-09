Глава соцсети Адам Моссери пообещал вернуть хронологическую последовательность ленты

Как будет работать новая, хронологическая лента Инстаграма в 2022 году.

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Этой ночью глава соцсети Инстаграма Адам Моссери сделал в Сенате США заявление о том, что Инстаграм вводит новую хронологическую ленту.

Эта новость многих очень удивила и шокировала, хотя на самом деле это было ожидаемо: в отцовском Facebook это уже давно реализовано.

Конечно, это не будет возврат к той старой хронологической ленте, которая была в Инстаграме еще десять лет назад. Это будет опция, которую можно будет подключать, – или не подключать.

В ближайшем будущем в Инстаграме будет представлено на выбор три ленты постов:

• Та, которая сейчас – алгоритмическая (определяет предпочтения пользователей)



• Хронологическая – по времени публикации.

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• Favorites – когда вы можете выбрать до 50 любимых аккаунтов и видеть только посты от них.