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Redmi K20 - последний телефон серии K с обновлением MIUI 12.5

Redmi K20 получит MIUI 12.5 Enhanced Edition, а затем MIUI 13
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Redmi K20 - самый доступный смартфон Xiaomi с выдвижной камерой. С момента его выпуска прошло более двух лет. За этот период устройство даже получило два обновления MIUI и два обновления Android. Теперь Xiaomi наконец-то приступила к выпуску обновления MIUI 12.5 для этого телефона.

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Xiaomi с начала этого года выпускает обновление MIUI 12.5 для подходящих смартфонов по всему миру. Теперь начали выпуск MIUI 12.5 Enhanced Edition.

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Но похоже, что Redmi K20 был одним из немногих устройств и единственным телефоном серии K. Следовательно, он получает обновление MIUI 12.5 только сейчас. Последнее обновление системы для телефона в настоящее время доступно с номером сборки V12.5.1.0.RFJCNXM.

Как и любое другое обновление программного обеспечения OTA, обновление MIUI 12.5 для Redmi K20 также выпускается партиями. Следовательно, в настоящий момент оно доступно только для избранных пользователей.

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В любом случае, все пользователи  должны получить обновление в ближайшие дни. На большинстве международных рынков Redmi K20 известен как Mi 9T. Следовательно, то же обновление системы поступит и на это устройство.

При этом Redmi K20 может также получить MIUI 12.5 Enhanced Edition, а затем MIUI 13, которая должна стать его последним крупным обновлением программного обеспечения.

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